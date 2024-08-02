FAVBET став генеральним партнером Федерації фехтування України

FAVBET та Федерація фехтування України підписали угоду про співпрацю, згідно з якою відома українська компанія стає генеральним партнером Національної збірної України з фехтування та змагань Чемпіонату України сезону 24/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Це перший досвід співпраці FAVBET з представниками неігрових видів спорту. Нове партнерство покликане не лише посилити позиції популярного бренду, але й дати імпульс для більш активного розвитку фехтування в Україні.

"Фехтування - спорт, який має давні традиції в Україні та багато талановитих спортсменів. Ми вже певний час слідкуємо за станом справ в цій дисципліні, відвідували змагання на запрошення президента федерації Михайла Ілляшева. Сподіваємось, що наше нове партнерство з ФФУ допоможе примножити успіхи українських фехтувальників на міжнародній арені та відкриє цей видовищний вид спорту ще більшій кількості українців", - розповідає Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев додав, що у федерації дуже задоволені тим, що компанія FAVBET стала генеральним партнером на наступний сезон.

"Це не тільки висока оцінка популярності та статусності фехтування, а й якості роботи федерації. Таке партнерство забезпечить компанії FAVBET значні репутаційні переваги, як провідної компанії, яка підтримує український спорт. У мене є всі підстави сподіватись, що це лише початок довгої співпраці, яка буде тільки поглиблюватись", - підкреслив Ілляшев.

Сьогодні FAVBET є одним з найбільших спонсорів українського спорту, підтримуючи як професійні, так і аматорські команди та спортсменів.

В 2024 році компанія є партнером кількох футбольних клубів в УПЛ та Першої ліги, співпрацює з федераціями хокею та баскетболу України, а також є спонсором двох кіберспортивних команд.

З 2023 року FAVBET також є партнером "Національної платформи доброчесності спорту", що протидіє договірним матчам та корупції в українському спорті.