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FAVBET стал генеральным партнером Федерации фехтования Украины

Пятница 02 августа 2024 16:11
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FAVBET стал генеральным партнером Федерации фехтования Украины Фото: FAVBET стал генеральным партнером Федерации фехтования Украины (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

FAVBET и Федерация фехтования Украины подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому известная украинская компания становится генеральным партнером Национальной сборной Украины по фехтованию и соревнованиям Чемпионата Украины сезона 24/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Это первый опыт сотрудничества FAVBET с представителями неигровых видов спорта. Новое партнерство призвано не только усилить позиции популярного бренда, но и дать импульс для более активного развития фехтования в Украине.

"Фехтование - спорт, который имеет давние традиции в Украине и много талантливых спортсменов. Мы уже некоторое время следим за состоянием дел в этой дисциплине, посещали соревнования по приглашению президента федерации Михаила Ильяшева. Надеемся, что наше новое партнерство с ФФУ поможет преумножить успехи украинских на международной арене и откроет этот зрелищный вид спорта еще большему числу украинцев", - рассказывает Денис Якимов.

FAVBET стал генеральным партнером Федерации фехтования Украины

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев добавил, что в федерации очень довольны тем, что компания FAVBET стала генеральным партнером на следующий сезон.

"Это не только высокая оценка популярности и статусности фехтования, но и качества работы федерации. Такое партнерство обеспечит компании FAVBET значительные репутационные преимущества как ведущей компании, которая поддерживает украинский спорт. У меня есть все основания надеяться, что это только начало долгого сотрудничества, которое будет только углубляться", - подчеркнул Ильяшев.

Сегодня FAVBET является одним из самых больших спонсоров украинского спорта, поддерживая как профессиональные, так и любительские команды и спортсменов.

В 2024 году компания является партнером нескольких футбольных клубов в УПЛ и Первой лиге, сотрудничает с федерациями хоккея и баскетбола Украины, а также спонсором двух киберспортивных команд.

С 2023 года FAVBET также является партнером "Национальной платформы добродетели спорта", противодействующим договорным матчам и коррупции в украинском спорте.

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