FAVBET став генеральним партнером Федерації баскетболу України

Українська букмекерська компанія FAVBET уклала партнерську угоду з Федерацією баскетболу України та виступатиме титульним спонсором Суперліги сезону 2023-2024. Таким чином, FAVBET стає генеральним партнером чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу та підтримуватиме виступи національних команд на міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт федерації.

"Обставини вже кілька років випробовують на міцність український баскетбол. Спочатку — корона, тепер — війна. На щастя, спорт має відданих фанатів, вмотивованих гравців та федерацію, що націлена на розвиток. Мета FAVBET як партнера ФБУ — посилити процеси відновлення в українському баскетболі та надати достатньо ресурсів для того, щоб наші талановиті гравці могли успішно виступати вдома та водночас представляти Україну на найвищому рівні",- коментує Head of Sport Marketing компанії FAVBET Денис Якимов.

"Ми раді, що до нас долучився впізнаваний бренд з яскраво вираженою соціальною позицією. Ми знаємо що FAVBET активно підтримує цілу низку важливих ініціатив, таких як підтримка ЗСУ, різноманітні благодійні проекти і звісно спорт. На сьогодні наше партнерство допоможе у підготовці Національних збірних до важливих стартів, зокрема Олімпійської пре-кваліфікації, яка уже стартує через кілька тижнів", - додав генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.

Новий сезон провідного баскетбольного чемпіонату країни, що стартує на початку жовтня, матиме назву "Superleague Favbet". Цього року за звання кращого клубу України змагатимуться 9 клубів торішньої Суперліги та переможець Вищого дивізіону попереднього сезону — БК "Рівне".

14-го липня чоловіча Національна збірна України з баскетболу розпочне підготовку до пре-кваліфікаційного турніру Олімпійських ігор. Українці готуватимуться у Ризі, де команда Віталія Степановського зіграє 4 контрольні матчі зі збірними Литви, Швеції, Ізраїлю та Нідерландів. 12-го серпня у Стамбулі збірна розпочне груповий етап турніру, де нашими суперниками будуть збірні Болгарії, Ісландії та Туреччини.

Натомість жіноча збірна України чекатиме відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2025, який стартує у листопаді.

В компанії наголосили, що партнерство з ФБУ - відповідальний крок для FAVBET, що системно підтримує український спорт навіть в умовах війни. У 2022 році компанія не лише не скоротила кількість спонсорських контрактів, але активно розширювала партнерства задля збереження українського спорту. Сьогодні FAVBET є спонсором футбольних клубів "Динамо", "Колос", "Кривбас", "Оболонь", "Рух", а також молодої кіберспортивної організації Monte.