FAVBET стал генеральным партнером Федерации баскетбола Украины

Украинская букмекерская компания FAVBET заключила партнерское соглашение с Федерацией баскетбола Украины и будет выступать титульным спонсором Суперлиги сезона 2023-2024. Таким образом FAVBET становится генеральным партнером мужской и женской сборных Украины по баскетболу и будет поддерживать выступления национальных команд на международных соревнованиях.

"Обстоятельства уже несколько лет испытывают на крепость украинский баскетбол. Сначала корона, теперь война. К счастью, у спорта есть преданные фанаты, мотивированные игроки и федерация, нацеленная на развитие. Цель FAVBET как партнера ФБУ - усилить процессы восстановления в украинском баскетболе и предоставить достаточно ресурсов для того, чтобы наши талантливые игроки могли успешно выступать дома и одновременно представлять Украину на самом высоком уровне", - комментирует Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.

"Мы рады, что к нам присоединился узнаваемый бренд с ярко выраженной социальной позицией. Мы знаем, что FAVBET активно поддерживает целый ряд важных инициатив, таких как поддержка ВСУ, разнообразные благотворительные проекты и конечно спорт. На сегодня наше партнерство поможет в подготовке Национальных сборных к важным стартам, в частности Олимпийской преквалификации, которая уже стартует через несколько недель", - добавил генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

Новый сезон ведущего баскетбольного чемпионата страны, стартующего в начале октября, будет называться "Superleague Favbet". В этом году за звание лучшего клуба Украины сразятся 9 клубов прошлогодней Суперлиги и победитель Высшего дивизиона предыдущего сезона - БК "Рівне".

14 июля мужская Национальная сборная Украины по баскетболу начнет подготовку к пре-квалификационному турниру Олимпийских игр. Украинцы будут готовиться в Риге, где команда Виталия Степановского сыграет 4 контрольных матча со сборными Литвы, Швеции, Израиля и Нидерландов. 12 августа в Стамбуле сборная начнет групповой этап турнира, где нашими соперниками будут сборные Болгарии, Исландии и Турции.

Женская же сборная Украины будет ждать отборочного этапа к чемпионату Европы 2025, который стартует в ноябре.

В компании подчеркнули, что партнерство с ФБУ - ответственный шаг для FAVBET, системно поддерживающий украинский спорт даже в условиях войны. В 2022 году компания не только не сократила количество спонсорских контрактов, но и активно расширяла партнерства для сохранения украинского спорта. Сегодня FAVBET является спонсором футбольных клубов "Динамо", "Колос", "Кривбасс", "Оболонь", "Рух", а также молодой киберспортивной организации Monte.