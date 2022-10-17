Favbet сплатив до держбюджету ще 23,4 млн гривень за ліцензію на проведення азартних ігор

Група компаній Favbet сплатила до державного бюджету 23,4 млн грн за другий рік ліцензії на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Як зазначають у комісії, згідно із законом про гральний бізнес, всі грошові надходження будуть спрямовані на підтримку медицини, спорту, науки, культури та освіти країни. Таким чином оператори азартних ігор підтримують розвиток національної економіки та заявляють про себе як про соціально відповідальний бізнес.

"В умовах війни кожен має докладати максимум зусиль для досягнення перемоги. Сьогодні відповідальний бізнес надає системну та консолідовану допомогу армії та населенню, що постраждав унаслідок війни. Наша команда докладає всіх можливих зусиль для досягнення перемоги. Одним із найважливіших аспектів допомоги у сьогоднішній війні є фінансова підтримка у формі ліцензованих платежів, що підтверджує рішучу підтримку держави та є внеском у спільну боротьбу", - коментує Head of Ukraine Legal Favbet Михайло Приходько.

Нагадаємо, група компаній Favbet спільно з благодійним фондом Favbet Foundation активно допомагають ЗСУ, забезпечуючи захисників України позашляховиками, дронами, спецзасобами. Компанія запустила благодійний проект "Допомога ЗСУ".

Крім того, Favbet Foundation також забезпечує перевезення гуманітарної допомоги, купує комплекти амуніції для ТРО та ЗСУ, відкрив спеціальний Центр адаптації для переселенців у Хорватії, де можна вивчати хорватську мову, а також отримати безкоштовну психологічну та юридичну допомогу.