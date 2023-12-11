Favbet розпочав співпрацю з ГС "Центр підготовки "Відсіч"

Компанія Favbet продовжує підтримувати ініціативи з розбудови оборонних спроможностей України і розпочала партнерство з Громадською спілкою "Центр підготовки "Відсіч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Підтримка українських захисників залишається пріоритетом Favbet з перших днів війни. Ми постійно збільшуємо обсяги забезпечення ЗСУ та активно сприяємо проєктам, що наближають перемогу. Команда "Відсічі" робить важливу роботу, і ми раді підтримати їхні зусилля з якісної та всебічної підготовки наших захисників", - коментує ініціативу президент благодійного фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Громадська спілка "Центр підготовки "Відсіч" опікується підготовкою громадян до участі в захисті від збройної агресії та регулярно проводить навчально-тренувальні заходи. Спілка також відстоює інтереси волонтерів, постраждалих від війни військових та членів сімей загиблих захисників України, займається формуванням патріотичного руху.

Повідомляється, що Favbet та "Відсіч" спільно працюватимуть над масштабуванням існуючих проектів спілки та займатимуться реалізацією кількох мілітарі-ініціатив на підтримку українських воїнів.

"Допомога партнерів сприяє підготовці захисників, надаючи їм необхідні знання та навички. Підтримка Центру компанією Favbet є яскравим прикладом соціальної відповідальності та допомоги нашим героям. Ми впевнені, що Центр стане не лише місцем навчання, але й важливим кроком у підвищенні рівня професійної підготовки наших військових", - кажуть у ГС "ЦП "Відсіч".

Група компаній Favbet та благодійний фонд Favbet Foundation продовжують системно надавати допомогу українській армії. Від початку повномасштабної війни ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation уже понад 250 авто та 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 190 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Favbet патронує створену нещодавно в лавах Збройних Сил України роту ударних БПЛА "Фаворит" під командуванням Дениса Перча. Військові підрозділу отримали матеріально-технічну допомогу на 14 млн грн.