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Favbet начал сотрудничество с ГС "Центр подготовки "Отпор"

Понедельник 11 декабря 2023 13:46
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Favbet начал сотрудничество с ГС "Центр подготовки "Отпор" Фото: Favbet начал сотрудничество с ГС "Центр підготовки "Відсіч" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Украинская компания Favbet продолжает поддерживать инициативы по развитию оборонных способностей Украины и начала сотрудничество с Общественным союзом "Центр підготовки "Відсіч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Поддержка украинских защитников остается приоритетом Favbet с первых дней войны. Мы постоянно увеличиваем объемы обеспечения ВСУ и активно содействуем проектам, приближающим победу. Команда "Відсічі" делает важную работу, и мы рады поддержать их усилия по качественной и всесторонней подготовке наших защитников", - комментирует инициативу президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Общественный союз "Центр підготовки "Відсіч" занимается подготовкой граждан к участию в защите от вооруженной агрессии и регулярно проводит учебно-тренировочные мероприятия. Союз также отстаивает интересы волонтеров, пострадавших от войны военных и членов семей погибших защитников Украины, занимается формированием патриотического движения.

Favbet начал сотрудничество с ГС &quot;Центр подготовки &quot;Отпор&quot;

Сообщается, что Favbet и "Відсіч" совместно будут работать над масштабированием существующих проектов союза и реализовывать несколько милитари-инициатив в поддержку украинских воинов.

"Помощь партеров содействует подготовке защитников, предоставляя им необходимые знания и навыки. Поддержка Центра компанией Favbet является ярким примером социальной ответственности и помощи нашим героям. Мы уверены, что Центр станет не только местом учебы, но и важным шагом в повышении уровня профессиональной подготовки наших военных", - говорят в ОС "ЦП "Відсіч".

Группа компаний Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation продолжают системно предоставлять помощь украинской армии. С начала полномасштабной войны ВСУ получили при содействии Favbet Foundation уже более 250 автомобилей и 130 дронов разного типа, в том числе ударного. Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Ранее сообщалось, что Favbet патронирует созданную недавно в рядах Вооруженных Сил Украины роту ударных БПЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча. Военные подразделения получили материально-техническую помощь на 14 млн грн.

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