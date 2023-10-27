Favbet підтримує розвиток жіночого спорту

Favbet на сьогодні є офіційним партнером жіночої збірної ФК "Кривбас". А нещодавно компанія уклала спонсорські угоди одразу з двома спортивними зірками - вперше у своїй історії.

Амбасадорами компанії стали дзюдоїстка Дар’я Білодід та волейболістка Юлія Герасимова. Обидві - талановиті спортсменки, чиї досягнення принесли їм міжнародне визнання, а їхнім видам спорту - тисячі нових вболівальників.

Дар’я Білодід - наймолодша в історії чемпіонка світу з дзюдо, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо. За успіхами однієї з найтитулованіших молодих спортсменок України стежать мільйони, а відтепер юну чемпіонку в її досягненнях підтримуватиме й Favbet.

У межах співпраці з брендом Дар’я буде також залучена до соціальних проєктів з підтримки різноманіття в українському спорті.

"Партнерство з Favbet - новий етап у моїй кар’єрі та можливість вплинути на життя багатьох українських дівчат, що прагнуть реалізуватися в спорті. Рада приєднатися до команди, що розуміє силу різноманітності та важливість підтримки. Давайте робити цей світ відкритішим разом", - каже Дар’я Білодід.

Друга амбасадорка Favbet - Юлія Герасимова. Популярна волейболістка раніше грала за національну збірну команду України, в складі якої брала участь у трьох чемпіонатах Європи та стала переможницею Євроліги 2017 року. Спортсменка добре відома й за кордоном, адже грала в Польщі, Румунії та Туреччині, також стала зіркою соцмереж завдяки вірусному відео з танцем, яким надихала своїх співкомандниць під час змагання.

Медійність Юлії у соцмережах додає популярності волейболу в Україні, привертає нових вболівальників, а також надихає багатьох дітей до занять спортом.

"Жіночий спорт має подолати великий шлях до того, щоб здобути популярність, на яку дійсно заслуговує. Разом з Favbet ми працюватимемо над тим, щоби долати стереотипи, залучати фанатів та створювати нові можливості для того, щоб українські спортсменки якомога частіше сяяли на міжнародних аренах", - коментує Юлія Герасимова.

Дар’я та Юлія - взірці для українських дівчат та жінок. Завдяки їхньому прикладу українки переконуються, що можуть досягати висот у будь-якій сфері, вчаться вірити у свої сили та прагнути більшого.

Так вважає і Head of Sport Marketing Favbet Денис Якимов: "Підписання двох талановитих українських спортсменок - важливий крок для Favbet. Жіночий спорт має величезний потенціал для розвитку та сьогодні як ніколи потребує підтримки. Попереду 0 багато роботи, цікаві проєкти та події. Вірю, що це тільки початок".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.