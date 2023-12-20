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Favbet підтримав зустріч нацплатформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти

Середа 20 грудня 2023 15:21 promo
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Favbet підтримав зустріч нацплатформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти Фото: Favbet підтримав зустріч нацплатформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти (прес-служба, Ігор Ткаченко)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Favbet сприяла організації зустрічі Національної платформи доброчесності спорту з представниками Федерації хокею України. Компанія продовжує сприяти проведенню ключових заходів Платформи в рамках меморандуму з Міністерством молоді та спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Сторони презентували свої напрацювання в сфері протидії корупції в спорті та узгодили загальний план заходів з тематики просування принципів доброчесності спорту в 2024 році.

Голова платформи та виконуючий обов’язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що маніпулювання спортивними змаганнями є величезним викликом сучасного спорту, тому політика доброчесності спорту є одним із провідних напрямів діяльності міністерства.

Про результати роботи Національної платформи доброчесності спорту в 2023 році розповіла її секретарка Наталія Радчук, яка проінформувала слухачів про статистику розгляду Міжвідомчою робочою групою повідомлень про порушення спортивної доброчесності та презентувала вебсайт Платформи.

Favbet підтримав зустріч нацплатформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти

Наталія Радчук (фото: Ігор Ткаченко)

Перший віцепрезидент НОК України та заступник голови Міжвідомчої робочої групи Олексій Перевезенцев відзначив, що Національний олімпійський комітет також робить активні кроки з протидії корупційним проявам, керуючись міжнародним досвідом та практикою Міжнародного олімпійського комітету у боротьбі з маніпулюванням спортивними заходами.

Разом з тим віцепрезидентка Федерації хокею України Олександра Слатвицька презентувала напрацювання та проєкти Міжнародної федерації хокею, міжнародний досвід боротьби з порушниками правил чесної гри та визначила пріоритетні напрями роботи ФХУ щодо протидії маніпулюванням та іншим порушенням спортивної етики та чесної гри.

Favbet підтримав зустріч нацплатформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти

"Національна платформа доброчесності – дієвий механізм нагляду за чистотою спорту. Водночас це місце для прозорого діалогу між представниками держави й спортивної спільноти для пошуку спільних рішень, обміну думками та досвідом. Впевнені, що наступного року обсяги діяльності Платформи та її вплив тільки зростатимуть", - зазначили у Favbet.

Компанія також є партнером Мінмолодьспорту та Національної платформи з літа 2023 року. Згідно з текстом меморандуму, сторони працюють над захистом цілісності спорту та спортивної етики в Україні.

Favbet підтримав зустріч нацплатформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти

Йдеться про обмін інформацією щодо підозрілих результатів, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, роботу над поліпшенням відповідного законодавства, а також організацію зустрічей та семінарів за участю представників спортивної спільноти.

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