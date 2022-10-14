Favbet передав військовим пікап у рамках проекту "Допомога ЗСУ"

Авто було придбано в Австрії. Йому зробили серйозний апгрейд: відремонтували, перебрали ходову, замінили рідини, додали функціональне обваження та пофарбували у камуфляж.

"Ми були вражені тій кількості користувачів наших платформ та пересічних українців, яким відгукнулась наша ідея. Очікували, що поступово набиратимемо обертів, однак стартували дуже потужно - дві тачки за два тижні, і третя вже на підході. Гадаю, що тут спрацювала правильна мета та нетривіальний формат, адже ви не просто зробили донат і забули, а в реальному часі бачите, як він перетворюється на бойову конячку для наших захисників", - розповів директор ТОВ "БК Фавбет" Ігор Сірук.

У рамках проекту "Прокачування авто для ЗСУ" Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку, і все завдяки тисячам небайдужих українців.

Проект фінансується в тому числі коштом частини прибутку групи компаній Favbet.

"Вся наша робота присвячена одній меті - наближенню перемоги. І ми не зупинимось, доки її не досягнемо. Дякую всім, хто вірить у ЗСУ та підтримує наші зусилля", - додає Сірук.

На сьогодні 95% проєктів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ і українських громадян.