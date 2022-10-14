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Favbet передав військовим пікап у рамках проекту "Допомога ЗСУ"

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П'ятниця 14 жовтня 2022 16:15
Favbet передав військовим пікап у рамках проекту "Допомога ЗСУ" Фото: Favbet передав військовим пікап у рамках проекту "Допомога ЗСУ" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група компаній Favbet та Favbet Foundation передали для потреб ЗСУ пікап Mitsubishi L200, куплений та оснащений у рамках проекту "Допомога Збройним силам України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто було придбано в Австрії. Йому зробили серйозний апгрейд: відремонтували, перебрали ходову, замінили рідини, додали функціональне обваження та пофарбували у камуфляж.

"Ми були вражені тій кількості користувачів наших платформ та пересічних українців, яким відгукнулась наша ідея. Очікували, що поступово набиратимемо обертів, однак стартували дуже потужно - дві тачки за два тижні, і третя вже на підході. Гадаю, що тут спрацювала правильна мета та нетривіальний формат, адже ви не просто зробили донат і забули, а в реальному часі бачите, як він перетворюється на бойову конячку для наших захисників", - розповів директор ТОВ "БК Фавбет" Ігор Сірук.

У рамках проекту "Прокачування авто для ЗСУ" Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку, і все завдяки тисячам небайдужих українців.

Проект фінансується в тому числі коштом частини прибутку групи компаній Favbet.

"Вся наша робота присвячена одній меті - наближенню перемоги. І ми не зупинимось, доки її не досягнемо. Дякую всім, хто вірить у ЗСУ та підтримує наші зусилля", - додає Сірук.

На сьогодні 95% проєктів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ і українських громадян.

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