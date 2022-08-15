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Favbet передал ВСУ партию цифровых радиостанций, дроны и лазерный дальномер

Фото: Favbet передал ВСУ партию цифровых радиостанций, дроны и лазерный дальномер (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Защитники Украины при содействии Favbet Foundation получили 10 цифровых мобильных радиостанций, лазерный дальномер и два разведывательных дрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"Украинские военные получили и уже используют 10 цифровых мобильных радиостанций HYTERA HP605, лазерный дальномер COBA, два квадрокоптера Autel EVO II Pro Rugged Bundle V2", - сообщили в фонде.

Также подразделение одного из столичных батальонов, защищающего Украину на восточном фронте, получило 30 комплектов пиксельной формы, 5 зарядных устройств на солнечных панелях.

Как сообщалось ранее, Favbet передал для нужд ВСУ 8 автомобилей, 2 из которых бронированные. Также при содействии Favbet Foundation украинские военные медики получили 5 карет "скорой" помощи.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. В целом компания и Фонд помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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