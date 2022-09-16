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Favbet передал партию дронов для нужд ГУР

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Пятница 16 сентября 2022 16:44
Favbet передал партию дронов для нужд ГУР Фото: Favbet передал партию дронов для нужд ГУР (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) получило 23 разведывательных дрона, закупленные усилиями сотрудников группы компаний Favbet и при содействии фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Подразделения ГУР выполняют самые рискованные и ответственные задачи, в том числе за линией фронта - в тылу врага. Компактные квадрокоптеры помогут нашим военным разведчикам выявлять и уничтожать позиции оккупантов и их военную инфраструктуру", - сообщили в Favbet Foundation.

Часть средств для закупки оборудования собрали сотрудники группы компаний Favbet по случаю 23-летия основания своей компании. Остальные средства были выделены из бюджета группы.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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