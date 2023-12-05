Favbet патронує роту ударних БпЛА "Фаворит" під командуванням Дениса Перча

До першого пакета допомоги за підтримки Favbet увійшли понад 300 найменувань техніки, обладнання та амуніції, в тому числі сім автомобілів, серед них шість позашляховиків Nissan Navara, Nissan Pathfinder та бус Volkswagen T5.

Також у пакеті - понад 100 дронів різного призначення, супутнє обладнання та витратні матеріали для БпЛА: 3D-окуляри для FPV-дронів, акумулятори, приймачі та підсилювачі сигналу, польотні стеки, відеокамери, пульти управління, запасні пропелери.

Крім того, рота отримала комплект амуніції та обладнання для повсякденної діяльності: комплекси супутникового зв’язку Starlink, зарядні станції, обігрівачі, рюкзаки, планшети, комп’ютери, модеми тощо.

"Сьогодні це один із найважливіших проєктів компанії з точки зору підтримки ЗСУ. Наша мета - забезпечити підрозділ усім необхідним для успішного виконання бойових завдань. Ми добре розуміємо, що це довготривале зобов’язання, і готові підтримувати роту стільки та в тому обсязі, як цього вимагатиме ситуація на фронті", - коментує президент благодійного фонду Favbet Foundation та засновник компанії Favbet Андрій Матюха.

"Фаворит" - оновлений підрозділ ЗСУ, що діє під керівництвом співзасновника і віцепрезидента Української федерації MМA (UFMМA) та віцепрезидента Професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC Дениса Перча.

Підрозділ Дениса належить до числа так званих РУБАК, рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, які за допомогою дронів здійснюють розвідувальні та ударні місії.

Більшість бійців "Фаворита" - представники єдиноборств та інших видів спорту, багато з них були знайомі ще до початку повномасштабної війни. Втім, за словами командира, об’єднує їх передовсім не спорт, а знання військової справи, яке вони здобули під час регулярних тренувань та виконання реальних завдань на передовій.

До того, як очолити "Фаворит", Денис Перч пройшов шлях від розвідника до командира розвідувальної роти. Восени 2022 року він брав участь у контрнаступі на Харківщині, потому виконував бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

"Денис - боєць в усіх сенсах цього слова. До війни він докладав значних зусиль для розвитку ММА в Україні, тепер так само завзято працює над очищенням країни від окупантів. Ми впевнені в його досвіді та професіоналізмі воїнів під його командуванням", - розповідають у Favbet.

Підтримка роти "Фаворит" - частина системних зусиль Favbet з підтримки ЗСУ та інших Сил оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення за сприяння компанії та фонду Favbet Foundation українська армія отримала 250 автівок, у тому числі 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek для ударних рот "Армії дронів", а також понад 130 дронів різних модифікацій. Загальна сума допомоги на сьогодні складає понад 190 млн грн.