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Favbet готується впровадити розрахунки криптовалютами

Фото: Favbet готується впровадити розрахунки криптовалютами (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Користувачі платформ Favbet вже незабаром зможуть створювати криптовалютні гаманці та поповнювати рахунки 7 найбільш популярними віртуальними монетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення платформи в LinkedIn.

"Ми готові до криптовалютних розрахунків. Вже незабаром у користувачів буде змога створювати криптовалютні гаманці та поповнювати рахунки 7 найбільш популярними віртуальними монетами", - повідомили в компанії.

Як йдеться в повідомленні, можливість інтегрувати нові платіжні інструменти з’явиться одразу після набрання чинності змін до Податкового кодексу, що врегулює оподаткування та процесинг віртуальних активів.

Всі технологічні процеси зі свого боку Favbet вже провів і тепер очікує на затвердження регламенту роботи від держави.

"Перші тести нових платіжних опцій ми розпочали з моменту легалізації криптовалюти у березні цього року. Ми побачили, що інтерес до цієї теми дуже високий, тож радіємо можливості незабаром масштабуватись на всі платформи. Оновлене законодавство поставить Україну в один ряд з найбільш прогресивними країнами світу, і нам приємно, що Favbet був та залишається серед рушіїв цих позитивних змін", - коментують у компанії.

Користувачі платформ Favbet матимуть змогу поповнювати рахунки за допомогою 7 популярних видів криптовалют - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Tether USD (Erc20), Tether USD (Trc20) та TRON.

У компанії також підкреслюють, що залишаються відкритими до співпраці з провідними компаніями галузі, а отже кількість наявних варіантів тільки зростатиме.

Нагадаємо, група компаній FAVBET є одним з найбільших в Україні провайдером рішень в галузі Entertainment Tech.

Цього року компанія FAVBET Tech стала частиною IT Association та разом з іншими учасниками асоціації підтримує діяльність української "кіберармії".

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