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Favbet Foundation запустив безкоштовну програму навчання постраждалих від війни дітей програмуванню

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Вівторок 14 лютого 2023 14:48
Favbet Foundation запустив безкоштовну програму навчання постраждалих від війни дітей програмуванню Фото: Favbet Foundation запустив безкоштовну програму навчання постраждалих від війни дітей програмуванню (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation запустив програму безкоштовного навчання дітей зі всієї України, які зазнають негативного впливу війни та обмежені в доступі до якісної та новітньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Підрядником у реалізації освітнього проєкту виступить мережа Code Club Україна, яка має досвід розробки аналогічних програм.

Програма ініційована й реалізована за кошти Favbet Foundation. Вона покликана допомогти здобути якісну ІТ-освіту дітям військовослужбовців, які зараз захищають країну, вимушених переселенців, родин з найбільш постраждалих регіонів та загалом всім дітям, які потребують знань і можливостей для розбудови майбутньої України.

"Ми хочемо бути активними учасниками процесу формування правильної культури й середовища для розвитку людини з дитинства в нашій країні. Прагнемо знати та розуміти, якими виростуть ті діти, які через кілька років прийдуть вчитися в університет, будуть робити нові наукові відкриття, створювати бізнеси, ставати викладачами", - відзначають у Favbet Foundation, що виступив партнером освітнього проекту - нового курсу Python.

Найближчим часом буде оголошено набір учнів та менторів.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований компанією Favbet у 2020 році, щоб систематизувати та розширити свою благодійну діяльність. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для спортивного і щасливого майбутнього країни, а місією - інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення більшість проектів фонду спрямовані на допомогу Збройним силам України. За сприяння фонду ЗСУ та інші сили оборони регулярно отримують авто, технічні засоби, дрони, амуніцію і решту необхідного на передовій.

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