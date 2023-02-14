Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию

Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил программу бесплатного обучения детей со всей Украины, которые испытывают негативное влияние войны и ограничены в доступе к качественному и новейшему образованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Подрядчиком в реализации образовательного проекта выступит сеть Code Club Украина, имеющая опыт разработки аналогичных программ.

Программа инициирована и реализована на средства Favbet Foundation. Она призвана помочь получить качественное IТ-образование детям военнослужащих, которые сейчас защищают страну, вынужденных переселенцев, семей из наиболее пострадавших регионов и вообще всем детям, нуждающимся в знаниях и возможностях для развития будущей Украины.

"Мы хотим быть активными участниками процесса формирования правильной культуры и среды для развития человека с детства в нашей стране. Стараемся знать и понимать, какими вырастут те дети, которые через несколько лет придут учиться в университет, будут делать новые научные открытия, создавать бизнесы, становиться преподавателями", - отмечают в Favbet Foundation, выступившем партнером образовательного проекта - нового курса Python.

В ближайшее время будет объявлен набор учащихся и менторов.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный компанией Favbet в 2020 году, чтобы систематизировать и расширить свою благотворительную деятельность. Целью фонда стало создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны, а миссией - инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения большинство проектов фонда направлено на помощь Вооруженным силам Украины. При содействии фонда ВСУ и другие силы обороны регулярно получают авто, технические средства, дроны, амуницию и все необходимое на передовой.