Favbet Foundation забезпечить дітей військовослужбовців і переселенців канцелярськими наборами

"Допомогти українським дітям віднайти та розвинути свої суперсили – такою є головна мета "Клубу Супергероїв", започаткованого Favbet Foundation цієї весни. Через низку проєктів Клубу фонд надає можливості для побудови успішного майбутнього тисячам малюків та підлітків, що відчули на собі вплив війни. Вже зараз один із проектів "Клубу Супергероїв" під умовною назвою "Сила в знаннях" дає змогу всім вимушеним переселенцям та військовослужбовцям отримати безкоштовні набори канцелярського приладдя для своїх дітей". - йдеться у повідомленні.

Для цього достатньо заповнити анкету. У фонді зазначають, що в наборі - все необхідне, щоб дитина могла "розкрити свої суперздібності в навчанні та творчості".

"За останній рік ми побачили, якою великою є прірва між цивілізованим світом та країною-окупантом, громадяни якої не мають ані чіткої громадянської позиції, ані цінностей, ані критичного мислення. Цю прірву створюють в першу чергу знання та освіта, які формують правильні цінності, дозволяють будувати успішне суспільство та впливати на політичне життя країни. Знання - суперсила українських дітей, від якої залежить відновлення та розвиток нашої країни. Тому вже зараз ми даємо їм додаткові можливості для навчання та заохочуємо розкривати власні таланти", - зазначив куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Окрім проекту "Сила в знаннях", у "Клубі Супергероїв" діють напрями "Сильніші разом" та "IT Kids". Перший передбачає організацію регулярних спортивних занять, другий - технологічні курси для дітей з родин ВПО та військовослужбовців.

У рамках "IT Kids" Favbet Foundation спільно з Code Club Україна вже запустили безкоштовну програму IT-освіти для дітей. Сьогодні вже понад 300 учнів опановують мову програмування Python в онлайн- та офлайн-класах. Всі групи наразі заповнені, однак у фонді готуються до нового набору.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року з метою розвитку спортивної та освітньої інфраструктури для українських дітей. У лютому 2022 року 95% проектів фонду було переорієнтовано на підтримку ЗСУ та людей, що постраждали від війни.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation передав підрозділам ЗСУ 100 автівок, понад 60 мільйонів гривень технічної допомоги, а також сприяв евакуації з прифронтових територій тисячі українців.