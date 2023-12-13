Favbet Foundation влаштував свято Миколая для українських дітей у Загребі

Команда благодійного фонду Favbet Foundation та особисто президент фонду Андрій Матюха подарували різдвяний настрій для українських дітей у столиці Хорватії. Свято відбулось у День Святого Миколая у волонтерському центрі об’єднання Crvena Kalyna у Загребі.

Андрій Матюха разом з командою фонду подарували дітям з України понад 100 яскравих канцелярських боксів "Сила в знаннях", де є все необхідне для навчання та творчості. Святкового настрою події додавали розваги від аніматорів, захопливі конкурси та солодощі.

"Клуб супергероїв" для нас має особливе значення, це - символ взаємопідтримки у важкі часи. Кожна дитина для нас супергерой. Проєкт вже допоміг сотням українських родин військовослужбовців і тих, хто через війну був вимушені змінити місце проживання. Ми будемо продовжувати підтримувати громадян України - стільки, скільки потрібно. Разом - ми сильніші. Ми впевнені, що нові можливості для розвитку і освіти дітей, їхня самореалізація - це фундамент нашого майбутнього. І кожен бокс для навчання, який ми передаємо сьогодні - це лише початок шляху", - розповів Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.

Канцелярські бокси "Сила в знаннях" - частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою "Клуб Супергероїв". Всього в рамках першого етапу проєкту у 2023 році команда передала 5500 таких боксів для дітей та підлітків з родин військовослужбовців та ВПО.

В межах клубу також організовані безкоштовні спортивні секції. Також цього року команда Favbet Foundation разом з партнерами реалізувала безкоштовні ІТ-курси з Python, який завершили понад 352 дітей. І зовсім скоро будуть проводитися нові безкоштовні навчання з основ ІТ.

"Кожного дня ми з командою вкладаємо у свою країну та українське суспільство необхідні ресурси, щоб після перемоги наші діти та молодь мали майбутнє. Об’єднавши зусилля ми повинні створювати умови, перш за все, для молодого покоління, аби вони хотіли повернутися, розуміли, що батьківщина одна і завжди на батьківщині краще, ніж у будь-якому іншому місці", - додає Андрій Матюха.

Favbet Foundation - заснований у 2020 благодійний фонд, що підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні, армії та українцям, які постраждали від війни.