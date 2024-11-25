Favbet Foundation та SPARTABOX оголошують набір на безкоштовну секцію самбо для дітей військовослужбовців та ВПО

У SPARTABOX відкрилися нові заняття з бойового самбо, які проходитимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 16:30 в київській Академії єдиноборств SPARTABOX. В межах секції буде сформовано кілька груп для дітей від 8 до 13 років. Запис за телефоном +38 (093) 170 06 61.

Вчать дітей досвідчені тренери Сергій Бобир та Ренат Ахмедханов. Сергій - багаторазовий призер чемпіонатів світу, тренер національної молодіжної збірної України з бойового самбо. Спеціалізується на бойовому самбо, самбо, дзюдо, кікбоксингу, греплінгу, панкратіоні та ММА. За понад 19 років викладання він підготував багатьох майстрів спорту України з різних видів єдиноборств. Ренат Ахмедханов - борець вільного стилю та майстер спорту України з вільної боротьби.

Нова секція - частина великого проєкту "Сильніші разом" від Favbet Foundation, що має на меті надати українським дітям більше можливостей для гармонійного розвитку. Минулого року в межах проєкту фонд вже відкрив кілька безкоштовних секцій з футболу, баскетболу, боксу та боротьби у Києві.

"Ми щасливі, що Favbet Foundation сьогодні може дарувати нові спортивні захоплення дітям наших захисників та українців, що були змушені залишити свої домівки через війну. Впевнені, що під керівництвом наставників SPARTABOX діти здобудуть чудове й корисне хобі, а можливо - зроблять перші кроки до чемпіонських титулів", - кажуть у Favbet Foundation.