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Favbet Foundation разом із ФК "Кривбас" передали ЗСУ позашляховик Mitsubishi L200

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П'ятниця 12 травня 2023 12:48
Favbet Foundation разом із ФК "Кривбас" передали ЗСУ позашляховик Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation разом із ФК "Кривбас" передали ЗСУ позашляховик Mitsubishi L200 (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав позашляховик Mitsubishi L200 до підрозділу ЗСУ, у складі якого Україну захищають співробітники та вболівальники футбольного клубу "Кривбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Бебеха.

"Футбольний клуб "Кривбас" як партнер Favbet звернувся до компанії і попросив допомогти своїм співробітникам, які зараз воюють, та футбольним ультрас.

Компанія з радістю відгукнулася та звернулася до фонду Favbet Foundation, який прокачав тачку. І вже сьогодні ми передамо її військовим", - повідомив журналіст.

"У такий непростий час Favbet продовжує підтримувати український спорт, а головне - допомагати ЗСУ", - зазначив Роман Бебех.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

ЗСУ отримали вже понад 110 автомобілів та понад 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.
Усього з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони становила понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

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