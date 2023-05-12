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Favbet Foundation вместе с ФК "Кривбасс" передали ВСУ внедорожник Mitsubishi L200

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Пятница 12 мая 2023 12:48
Favbet Foundation вместе с ФК "Кривбасс" передали ВСУ внедорожник Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation вместе с ФК "Кривбасс" передали ВСУ внедорожник Mitsubishi L200 (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал внедорожник Mitsubishi L200 в подразделение ВСУ, в составе которого Украину защищают сотрудники и болельщики футбольного клуба "Кривбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Бебеха.

"Футбольный клуб "Кривбасс" как партнер Favbet обратился в компанию и попросилпомочь своим сотрудникам, которые сейчас воюют, и футбольным ультрас.

Компания с радостью отозвалась и обратилась в фонд Favbet Foundation, который прокачал тачку. И уже сегодня мы передадим ее военным", - сообщил журналист.

"В такое непростое время Favbet продолжает поддерживать украинский спорт, а главное - помогать ВСУ", - отметил Роман Бебех.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

ВСУ получили уже более 110 автомобилей и более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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