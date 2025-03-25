Favbet Foundation разом із FAST продовжує ініціативу з навчання тренерів та спортсменів першій допомозі

Завдяки підтримці фонду понад 1800 учасників з усієї України отримають неоціненні знання та практичні навички, що роблять спорт безпечнішим, а життя – захищенішим.





Що вивчають на тренінгах:

Програма навчання включає критично важливі техніки першої допомоги:

Зупинка критичної кровотечі: використання турнікетів, тампонування ран, робота з тиснучими пов’язками та ізраїльськими бандажами.

Серцево-легенева реанімація (СЛР): алгоритм дій та використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора (АЗД).

Надання допомоги особам без свідомості: забезпечення прохідності дихальних шляхів та переведення постраждалого в безпечне положення.

Дії при інсульті, інфаркті, судомному нападі та утопленні.

Усі навички відпрацьовуються під наглядом професійних інструкторів FAST, що гарантує ефективність навчального процесу.

З початку 2025 року за підтримки Favbet Foundation вже проведено 10 тренінгів, на яких навчили 212 тренерів і спортсменів. У проєкті вже взяли участь 10 національних спортивних збірних.

"Місія проєкту полягає не лише в тому, щоб невпинно сприяти розвитку спорту в Україні, а й у створенні безпеки кожного спортсмена. Завдяки цій ініціативі ми впевнені, що тренери та спортсмени набудуть знань, що дозволять їм діяти з рішучістю в екстремальних ситуаціях, рятуючи людські життя у найкритичніші моменти. Лише готовність до дії може стати запорукою безпеки та успіху в будь-яких обставинах", - зазначили у Favbet Foundation.

"З початку року завдяки підтримці партнерів ми навчаємо українських спортсменів навичкам першої допомоги. Екстрені ситуації – травми, втрата свідомості, зупинка дихання тощо – у спорті можливі. І наша задача – аби якомога більше спортсменів, тренерів по всій країні не розгубилися в такому випадку, а швидко і правильно зреагували, тим самим допомігши собі чи тому, хто поруч", - зазначила директорка FAST Євгенія Згурова.