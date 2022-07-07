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Favbet Foundation приобрел для украинских военных два автомобиля

Фото: Favbet Foundation приобрел для украинских военных два автомобиля (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Favbet Foundation приобрел и отправил на передовую два автомобиля для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Автомобили были дополнительно укомплектованы глушителями, коллиматорными и тепловизорными прицелами, кронштейнами для их крепления, буферами отдачи и активными наушниками.

Одну из машин - микроавтобус - получили военные, защищающие страну в районе города Бахмут Донецкой области.

В другое подразделение вооруженных сил в Донецкой области отправили Nissan Pick Up, дополнительное снаряжение для которого помогли собрать родственники военных и жители Блиставицької общины.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, уже перечислено на нужды Вооруженных сил Украины напрямую и через благотворительные организации более 4 млн грн, передано 5 тонн горючего, закуплено три машины скорой помощи для николаевских медиков и два бронированных авто для фронта. Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев с Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Напомним, сотрудники компании Favbet разработали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более 50 000 украинцев, которых разыскивают родные.

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Вооруженные силы Украины