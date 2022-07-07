ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Favbet Foundation приобрел для украинских военных два автомобиля

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 15:01
Favbet Foundation приобрел для украинских военных два автомобиля Фото: Favbet Foundation приобрел для украинских военных два автомобиля (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Favbet Foundation приобрел и отправил на передовую два автомобиля для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Автомобили были дополнительно укомплектованы глушителями, коллиматорными и тепловизорными прицелами, кронштейнами для их крепления, буферами отдачи и активными наушниками.

Одну из машин - микроавтобус - получили военные, защищающие страну в районе города Бахмут Донецкой области.

В другое подразделение вооруженных сил в Донецкой области отправили Nissan Pick Up, дополнительное снаряжение для которого помогли собрать родственники военных и жители Блиставицької общины.

Favbet Foundation приобрел для украинских военных два автомобиля

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, уже перечислено на нужды Вооруженных сил Украины напрямую и через благотворительные организации более 4 млн грн, передано 5 тонн горючего, закуплено три машины скорой помощи для николаевских медиков и два бронированных авто для фронта. Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев с Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Напомним, сотрудники компании Favbet разработали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более 50 000 украинцев, которых разыскивают родные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами