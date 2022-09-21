ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Favbet Foundation перерахував ще 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим"

Новость на русском →
Середа 21 вересня 2022 11:46
Favbet Foundation перерахував ще 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим" Фото: Favbet Foundation перерахував ще 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation у рамках підтримки Збройних сил України у вересні перерахував чергові 600 тисяч грн фонду "Повернись живим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Favbet Foundation співпрацює з фондом "Повернись живим" з жовтня 2021 року в рамках проєкту Invictus Games. З початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого Favbet Foundation перевів на рахунки "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Окрім "Повернись живим", Favbet Foundation також перерахував 4,4 млн грн на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії