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Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України два мікроавтобуси Volkswagen Transporter T5 та повнопривідний позашляховик Nissan Pathfinder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Транспортні засоби успішно допомагають виконувати логістичні завдання безпосередньо в зоні бойових дій на сході України.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала 210 млн грн.

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Збройні сили України