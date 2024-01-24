Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України два мікроавтобуси Volkswagen Transporter T5 та повнопривідний позашляховик Nissan Pathfinder.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Транспортні засоби успішно допомагають виконувати логістичні завдання безпосередньо в зоні бойових дій на сході України.
Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.
Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.
Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала 210 млн грн.
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