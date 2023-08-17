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Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок мікроавтобус Peugeot Boxer

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Четвер 17 серпня 2023 10:52
Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок мікроавтобус Peugeot Boxer Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок мікроавтобус Peugeot Boxer (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України, який виконує завдання на східному напрямку, мікроавтобус Peugeot Boxer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Цільове призначення автомобіля - задоволення логістичних потреб Сил оборони в районах виконання бойових завдань на сході країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 200 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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