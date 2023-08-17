Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок мікроавтобус Peugeot Boxer
Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України, який виконує завдання на східному напрямку, мікроавтобус Peugeot Boxer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Цільове призначення автомобіля - задоволення логістичних потреб Сил оборони в районах виконання бойових завдань на сході країни.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 200 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".
Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
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