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Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

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Четверг 17 августа 2023 10:52
Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему задачи на восточном направлении, микроавтобус Peugeot Boxer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Целевое назначение автомобиля - удовлетворение логистических нужд Сил обороны в районах выполнения боевых задач на востоке страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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