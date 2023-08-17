Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему задачи на восточном направлении, микроавтобус Peugeot Boxer.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Целевое назначение автомобиля - удовлетворение логистических нужд Сил обороны в районах выполнения боевых задач на востоке страны.
Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".
В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
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