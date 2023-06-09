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Favbet Foundation передав ЗСУ на східний фронт черговий позашляховик Mazda

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П'ятниця 09 червня 2023 18:39
Favbet Foundation передав ЗСУ на східний фронт черговий позашляховик Mazda Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на східний фронт черговий позашляховик Mazda (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України високопрохідний позашляховик Mazda B 2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже допомагає оборонцям України виконувати бойові завдання на сході країни.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 120 автомобілів, а також понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони становила понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

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