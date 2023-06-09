ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

Новина українською →
Пятница 09 июня 2023 18:39
Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Mazda B 2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задачи на востоке страны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС