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Favbet Foundation передав ЗСУ ще один Ford Ranger

Вівторок 05 вересня 2023 11:19
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Favbet Foundation передав ЗСУ ще один Ford Ranger Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще один Ford Ranger (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий позашляховик Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже використовується під час виконання бойових завдань на ключових ділянках оборони країни.

Авто допомагає захисникам України оперативно змінювати позиції, доставляти вантажі до лінії фронту й за необхідності евакуйовувати поранених бійців.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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