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Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger

Вторник 05 сентября 2023 11:19
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Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже используется при выполнении боевых задач на ключевых участках обороны страны.

Внедорожник помогает защитникам Украины оперативно менять позиции, доставлять грузы до линии фронта и при необходимости эвакуировать раненых бойцов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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