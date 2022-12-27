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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики

Новость на русском →
Вівторок 27 грудня 2022 10:03
Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України два позашляховики високої прохідності Ford Ranger та Nissan X-Trail.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Ford Ranger обладнаний резервуарами та насосом перекачки палива і буде виконувати функції паливозаправника в бригаді Чорних Запорожців.

Авто допоможе українським захисникам боротися з окупантами на Донецькому напрямку.

Nissan X-Trail допомагає українським захисникам виконувати бойові завдання на півдні та південному сході України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 55 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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