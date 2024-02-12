Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Обидва підрозділи виконують бойові завдання на критично важливих ділянках фронту. Транспорт дозволить поліпшити виконання логістичних завдань поблизу лінії бойових дій.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші Сили оборони країни отримали вже 270 автомобілів за сприяння Favbet Foundation.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Фонд є активним учасником проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.