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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter

Понеділок 12 лютого 2024 16:18
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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одразу двом підрозділам Збройних сил України два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Обидва підрозділи виконують бойові завдання на критично важливих ділянках фронту. Транспорт дозволить поліпшити виконання логістичних завдань поблизу лінії бойових дій.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші Сили оборони країни отримали вже 270 автомобілів за сприяння Favbet Foundation.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Фонд є активним учасником проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.

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