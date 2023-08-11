Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет

Вказана техніка вже працює на ключових ділянках фронту на сході країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.