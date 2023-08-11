ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет

Новость на русском →
П'ятниця 11 серпня 2023 11:21
Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Вказана техніка вже працює на ключових ділянках фронту на сході країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України волонтери
NEWS
Росіяни атакували столицю "Кинжалами", всі ракети збили, - КМВА
Росіяни атакували столицю "Кинжалами", всі ракети збили, - КМВА
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України