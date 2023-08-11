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Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

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Пятница 11 августа 2023 11:21
Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет Фото: Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Эта техника уже работает на ключевых участках фронта на востоке страны.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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