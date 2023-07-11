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Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara з причепом-платформою

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara із причепом-платформою (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Nissan Navara зі спеціалізованим причепом-платформою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автопотяг отримав підрозділ ЗСУ, який зараз виконує бойові завдання на одному із ключових напрямків оборони нашої країни.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 автомобілів, понад 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони становила понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України