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Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Mazda на північний напрямок

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Mazda на північний напрямок (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Черговий автомобіль отримали військовослужбовці стрілецької роти, які тримають оборону на Сумському напрямку.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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