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Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на запорізький фронт

Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на запорізький фронт (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ, які тримають оборону на запорізькому фронті, пікап Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто передано підрозділу, який залучений до виконання завдань у районі міста Гуляйполе.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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