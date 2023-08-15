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Favbet Foundation передав ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi

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Вівторок 15 серпня 2023 12:52
Favbet Foundation передав ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних Сил України позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль залучений до виконання бойових завдань на півдні країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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