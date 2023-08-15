Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

Автомобиль привлечен к выполнению боевых задач на юге стране.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.