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Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

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Вторник 15 августа 2023 12:52
Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных сил Украины внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль привлечен к выполнению боевых задач на юге стране.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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