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Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

Понеділок 29 січня 2024 13:20
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Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України повнопривідний позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бійців 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

"Дякуємо Favbet Foundation за переданий нам повнопривідний пікап Nissan Navara. Разом до перемоги", - йдеться у відеозверненні бійців.

Авто вже успішно допомагає виконувати логістичні завдання безпосередньо в зоні бойових дій.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала вже понад 210 млн грн.

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