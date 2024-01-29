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Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной полноприводный внедорожник Nissan

Понедельник 29 января 2024 13:20
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Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной полноприводный внедорожник Nissan Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной полноприводный внедорожник Nissan (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины полноприводный внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бойцов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"Спасибо Favbet Foundation за переданный нам полноприводный пикап Nissan Navara. Итого к победе", - говорится в видеообращении бойцов.

Автомобиль уже успешно помогает выполнять логистические задачи непосредственно в зоне боевых действий.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны переданы сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила уже более 210 млн грн.

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