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Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий позашляховик Mazda

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Середа 21 червня 2023 14:11
Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий позашляховик Mazda Фото6 Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий позашляховик Mazda (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних Сил України позашляховик Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Черговий автомобіль отримали військовослужбовці стрілецького батальйону. Автомобіль уже задіяний до виконання бойових завдань і допомагає українським захисникам оперативно переміщуватися між позиціями, доставляти зброю, боєприпаси та своєчасно евакуювати поранених бійців.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України
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