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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт ще 2 авто

Понеділок 13 листопада 2023 17:29
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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт ще 2 авто Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт ще 2 авто (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України повнопривідний пікап Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Позашляховик одразу відправлено виконувати завдання на найбільш гарячі напрямки на сході України.

Також днями фонд передав бійцям ЗСУ мікроавтобус Volkswagen Transporter. Це авто вже доставлено в Донецьку область, де воно працює в складі стрілецького батальйону в районі Костянтинівки.

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт ще 2 авто

Нагадаємо, всього від початку великої війни ЗСУ та інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже понад 240 авто.

Зокрема, ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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