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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще 2 авто

Понедельник 13 ноября 2023 17:29
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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще 2 авто Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще 2 авто (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины полноприводный пикап Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Внедорожник сразу отправлено выполнять задачи по наиболее горячим направлениям на востоке Украины.

Также на днях фонд передал бойцам ВСУ микроавтобус Volkswagen Transporter. Этот автомобиль уже доставлен в Донецкую область, где он работает в составе стрелкового батальона в районе Константиновки.

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще 2 авто

Напомним, всего с начала войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 авто.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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