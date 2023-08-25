Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Nissan

Особовий склад частини, яка отримала автомобіль, здійснює захист у сфері національної безпеки і оборони на найбільш критичних ділянках фронту.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.