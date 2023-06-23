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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

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П'ятниця 23 червня 2023 11:21
Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже залучений до виконання бойових завдань і допомагає українським захисникам оперативно переміщуватися між позиціями, доставляти зброю, боєприпаси та своєчасно евакуювати поранених бійців.

Крім авто, військовослужбовці отримали БПЛА Mavic 3Т та 4 планшети Samsung Tab А7.

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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